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Зависимость от видеоигр признали заболеванием

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Зависимость от видеоигр включили в составляемый Всемирной организацией здравоохранения перечень заболеваний в одиннадцатом издании Международной классификации болезней. Документ вступил в силу с 1 января 2022 года.

Игровая зависимость в документе характеризуется постоянным или периодическим нарушением способности контролировать частоту или длительность времени, проводимого за видеоиграми в интернете и офлайн.

Также для игровой зависимости характерно изменение приоритетов пациента от повседневной деятельности и жизненных интересов в пользу игр даже при возникновении негативных последствий.

Отмечается, что модель игрового расстройства может быть непрерывной, эпизодической и повторяющейся, а сами симптомы заболевания могут проявляться непрерывно или возникать периодически.

Официальный диагноз о зависимости от игр могут ставить только специалисты — причем только в том случае, если у человека из-за игр на протяжении года возникают проблемы в жизни, работе или учебе.

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Жизнь #Здоровье #Экшены
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Топ комментариев

dddd

А я что говорил, надо больше пить!

alemtin

Типа раньше они боялись вылезти

Nosferatu_25

Почему тебя еще не изолировали в отдельной палате?

ponhik78

Америка прогнозирует "перестройку" исходя из своих влажных мечтаний)))
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