Зависимость от видеоигр признали заболеванием

Зависимость от видеоигр включили в составляемый Всемирной организацией здравоохранения перечень заболеваний в одиннадцатом издании Международной классификации болезней. Документ вступил в силу с 1 января 2022 года.
Игровая зависимость в документе характеризуется постоянным или периодическим нарушением способности контролировать частоту или длительность времени, проводимого за видеоиграми в интернете и офлайн.
Также для игровой зависимости характерно изменение приоритетов пациента от повседневной деятельности и жизненных интересов в пользу игр даже при возникновении негативных последствий.
Отмечается, что модель игрового расстройства может быть непрерывной, эпизодической и повторяющейся, а сами симптомы заболевания могут проявляться непрерывно или возникать периодически.
Официальный диагноз о зависимости от игр могут ставить только специалисты — причем только в том случае, если у человека из-за игр на протяжении года возникают проблемы в жизни, работе или учебе.
ddddА я что говорил, надо больше пить!
alemtinТипа раньше они боялись вылезти
Nosferatu_25Почему тебя еще не изолировали в отдельной палате?
ponhik78Америка прогнозирует "перестройку" исходя из своих влажных мечтаний)))