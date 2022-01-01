Зависимость от видеоигр признали заболеванием

Зависимость от видеоигр включили в составляемый Всемирной организацией здравоохранения перечень заболеваний в одиннадцатом издании Международной классификации болезней. Документ вступил в силу с 1 января 2022 года.

Игровая зависимость в документе характеризуется постоянным или периодическим нарушением способности контролировать частоту или длительность времени, проводимого за видеоиграми в интернете и офлайн.

Также для игровой зависимости характерно изменение приоритетов пациента от повседневной деятельности и жизненных интересов в пользу игр даже при возникновении негативных последствий.

Отмечается, что модель игрового расстройства может быть непрерывной, эпизодической и повторяющейся, а сами симптомы заболевания могут проявляться непрерывно или возникать периодически.

Официальный диагноз о зависимости от игр могут ставить только специалисты — причем только в том случае, если у человека из-за игр на протяжении года возникают проблемы в жизни, работе или учебе.