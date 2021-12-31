Врач оценил вред съеденной с шампанским бумажки

Съеденная под бой курантов бумажка с новогодним желанием вреда здоровью не нанесет, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Бумага не является съедобным продуктом, однако в небольшом количестве и раз в год она не нанесет вреда здоровью. Лучше взять маленький и неокрашенный клочок бумаги, а писать простым карандашом, так как в цветной бумаге и в чернилах могут содержаться неполезные красители.

«Главное, чтобы загаданное желание было исполнимым, чтобы не получить психологическую травму», — цитирует Тяжельникова РИА Новости.

При этом другая новогодняя традиция — смотреть телевизор во время застолья — это неполезно. «Прежде всего, потому, что человек, увлеченный происходящим в телевизоре, не замечает сигналов насыщения и может съесть большее количество пищи», — пояснил врач.

Он посоветовал бы не растягивать трапезу на всю ночь. Основной прием пищи лучше запланировать на обычное время ужина, то есть не голодать и не ждать курантов. Для встречи Нового года лучше оставить более легкие закуски.