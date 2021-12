Милые, страшные, увлекательные: лучшие игры 2021 года

Фото: © кадр из игры Kena: Bridge of Spirits

Игровая индустрия в 2021 года порадовала геймеров большим количеством интересных и удачных проектов на самых разных платформах — от консольных эксклюзивов для Xbox и Sony PlayStation до игр на ПК. Выбор лучших — всегда вещь субъективная, но участники нашего годового топа позволят каждому выбрать развлечение по душе и гарантируют положительные эмоции.

It Takes Two

Платформы: ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Платформер It Takes Two от студии Hazelight Studios — игра, которую можно пройти только вдвоем. Необычная концепция потребует постоянного взаимодействия с живым человеком, что делает ее прекрасным вариантом для семейного времяпрепровождения.







Сюжет довольно прост — супруги собираются разводиться, но дочка умудряется их случайно заколдовать. Теперь они превратились в оживших кукол, чтобы вернуть привычный облик, им предстоит наладить свои отношения. Красочная и трогательная игра, которая заслуженно победила в категории «Игра года» на премии The Game Awards-2021.

Resident Evil Village

Платформы: ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Эталонный хоррор 2021 года, который оставил своих конкурентов далеко позади. Каждую минуту игрок находится в напряжении, а в лучшие моменты Resident Evil Village начинает напоминать легендарный Silent Hill. При этом игра не только пугает — это еще превосходный мистический боевик с традиционными для серии головоломками.





По сюжету уже хорошо знакомому поклонникам франшизы главному герою Итану Уинтерсу нужно спасти свою похищенную дочь. Поиски девочки в окрестностях зловещей деревушки в румынских горах смертельно опасны — ведь здесь обитают могущественные вампиры и оборотни.

Kena: Bridge of Spirits

Платформы: ПК, PlayStation 4, PlayStation 5

Игру Kena: Bridge of Spirits можно смело назвать «прорывом года» — несмотря на относительно небольшой бюджет и маленькую команду разработчиков, проект студии Ember Labs выглядит просто шикарно, что подтверждают успешные продажи.





Больше всего Kena: Bridge of Spirits напоминает ожившую трехмерную мультипликацию уровня Disney или даже Pixar. Присутствуют симпатичная героиня-подросток, множество милых существ и продуманные игровые механики. Несмотря на внешнюю детскость, проект сполна вознаградит игроков положительными эмоциями.

Deathloop

Платформы: ПК, PlayStation 5

Впечатляющий иммерсивный шутер от студии Arkane Lyon, который предполагает полное погружение игрока в созданную реальность. А еще это игра про временную петлю — главный герой, страдающий амнезией, каждое утро просыпается на берегу загадочного острова и пытается разорвать бесконечный цикл.







Механика Deathloop необычна — здесь есть четыре локации и четыре временных промежутка: утро, полдень, после полудня, вечер. Время двигается вперед только тогда, когда пользователь переходит с уровня на уровень, как только день заканчивается, петля перезапускается. Чтобы разорвать ее, потребуются многочисленные манипуляции со временем.

Halo Infinite

Платформы: ПК, Xbox One, Xbox Series X/S

Один из лучших консольных шутеров для Xbox триумфально вернулся в 2021 году — у разработчиков получился мягкий перезапуск культовой франшизы. Игра впервые получила открытый мир и новые механики, которые повышают динамичность боев.





Единственный минус — игра фактически является продолжением Halo Guardians, поэтому для понимания происходящего потребуется хотя бы немного ознакомиться с предыдущими частями серии. В свою очередь, фанаты франшизы попросту не имеют право пройти мимо одного из самых удачных проектов студии 343 Industries.

Little Nightmares II

Платформы: ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Еще один платформер в нашем топе, собравший кучу наград. Сюжетно это приквел к первой части, где игрокам предстоит узнать, откуда взялась Шестая — девочка в желтом плаще с капюшоном.





Геймплей Little Nightmares II изменился минимально, но заметно подросла концентрация страха и ужаса на тщательно прорисованных локациях. Кроме этого, разработчики отлично поработали над сюжетом, который обязательно удивит в концовке.

Forza Horizon 5

Платформы: ПК, Xbox One, Xbox Series X/S

Новая Forza Horizon может смело претендовать на статус лучшего аркадного гоночного симулятора в истории жанра. Здесь отличная физика поведения автомобилей, эталонная картинка, проработанная карта с продуманными ландшафтами.





Forza Horizon 5 обладает очень гибкими настройками — она одновременно дружелюбна к новичкам и способна бросить вызов опытным компьютерным гонщикам на высоком уровне сложности. Даже пара заездов гарантированно зарядят позитивом и драйвом.

Age of Empires IV

Платформы: ПК

Четвертая часть знаменитой стратегической серии, за разработку которой отвечала студия Relic Entertainment, известная своими успешными сериями Dawn of War и Company of Heroes. Классические стратегии в последние годы — весьма редкий продукт, поэтому у Age of Empires IV в 2021 году фактически нет конкурентов.







Фанаты точно останутся довольны — они найдут здесь проверенные десятилетиями механики, множество цивилизаций, включая Русь, а также исторические кампании и рейтинговые бои с живыми игроками. На фоне очень слабых конкурентов Age of Empires IV доказывает — находящийся в кризисе жанр RTS еще жив.