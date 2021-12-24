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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Горбачев обвинил США в высокомерии

Источник:
РИА Новости
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Фото: SpreeTom / CC BY-SA 3.0

США после распада Советского Союза «ударило в голову высокомерие» — они позабыли о принципах коллективной безопасности и приступили к расширению НАТО, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев.

В интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, можно ли было после распада Советского Союза выстроить отношения с Вашингтоном в другом ключе без ущерба для России, Горбачев напомнил, что этот процесс ослабил страну, вызвав «хаос». «Как в таком положении рассчитывать на равноправные отношения с США, с Западом? Это первое», — отметил он.

«Второе, и не менее важное, это триумфаторские настроения на Западе, особенно в США. Им ударило в голову высокомерие, самоуверенность. Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки. Нет, "победители" решили строить новую империю. Отсюда пошла идея расширения НАТО», — пояснил Горбачев.

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Экс-президент СССР заявил, что российское руководство сначала реагировало на это очень вяло, а потом решило «валить вину» на него. «Ничего умнее не придумали. А Парижскую хартию, идеи коллективной безопасности, создания Совета Безопасности для Европы, которые серьезно обсуждались в 1991 году, предали забвению», — Горбачев.

Тем не менее он считает, что вернуться к этим идеям еще не поздно. «Не знаю, происходит ли это сейчас, после переговоров президентов России и США, но какой-то процесс начался. Я это поддерживаю, надеюсь, что будет результат. Такой, чтобы все европейские страны чувствовали себя в безопасности», — сказал Горбачев.

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Политика #Мир #История
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