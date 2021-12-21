Самая длинная ночь в году: как встретить зимнее солнцестояние

День зимнего солнцестояния наступил во вторник, 21 декабря 2021 года. Предстоящая ночь будет самой длинной в году. Как советуют провести эту особенную дату астрологи?

Зимнее солнцестояние означает наступление астрономической зимы в северном полушарии планеты и лета — в южном. В северном полушарии в этот день наблюдаются самый короткий световой день и самая длинная ночь в году.

День зимнего солнцестояния и несколько последующих в астрологии считаются знаковыми, в эти дни можно загадывать желания и строить смелые планы.

«Именно сейчас зарождаются все значимые процессы, которые будут разворачиваться в течение следующего гола. Не зря во многих религиях это связано с Рождеством и чудом. Поэтому как вы будете себя ощущать, какие мысли и действия в этот день будете транслировать, такие семена и посеете на следующий год», — написала в Instagram астролог Валентина Шлыкова.

Она посоветовала помнить про баланс в разных сферах жизни, но иметь в виду, что одновременно с солнцестоянием разворачивает свое ретроградное движение Венера, находясь вместе с Плутоном, поэтому важнее всего строить планы и ставить перед собой новые цели в сфере финансов.

Как загадывать желания?

По словам астрологов, в день зимнего солнцестояния важно побыть наедине с собой и обдумать все самое важное. Также в этот день благоприятно составлять карты желаний, прописывать планы на 2022 год.

Астролог Дмитрий Старков опубликовал простой ритуал в день зимнего солнцестояния. Днем 21 декабря нужно своими словами обратиться к Солнцу, поблагодарить его за тепло и уют и мысленно проговорить свое желание.

На закате, наоборот, можно проделать практику избавления от ненужного. Для этого необходимо зажечь свечу и написать на листе бумаги «Избавляюсь от…» (например, от болезней, финансовых проблем).

Листок нужно поджечь, а пока он горит, проговорить вслух «Перечисленное огнем из жизни выжигаю, в воздух испаряю, из моего дома ветром отправляю». Пепел нужно смыть водой, а свечу зажечь.

Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния? Астрологи советуют 21 декабря избегать шумных компаний, алкоголя, вредной и жирной пищи. День зимнего солнцестояния лучше провести дома, в кругу самых близких.