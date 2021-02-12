Зеркальная дата 12.02.2021 принесет удачу

Астрологи считают, что 12 февраля всех без исключения ждет невероятная удача, потому что зеркальная дата — самая мощная в 2021 году в энергетическом плане.

«В этот день произойдет очень много необычных благоприятных событий, в жизнь людей войдут кардинальные перемены — их не стоит бояться, ведь все к лучшему. Ко многим придет настоящее озарение, а кто-то чудом уйдет от большой опасности», — написала в Instagram астролог Елена Минибаева.

Астролог пояснила, что в дни с зеркальными датами очень важно обращать внимание на каждую мелочь и стараться не пропустить подсказок Вселенной. Следующая зеркальная будет 22 февраля 2022 года.