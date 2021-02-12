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Зеркальная дата 12.02.2021 принесет удачу

Источник:
Sibnet.ru
131 0
Фото: © Sibnet.ru

Астрологи считают, что 12 февраля всех без исключения ждет невероятная удача, потому что зеркальная дата — самая мощная в 2021 году в энергетическом плане.

«В этот день произойдет очень много необычных благоприятных событий, в жизнь людей войдут кардинальные перемены — их не стоит бояться, ведь все к лучшему. Ко многим придет настоящее озарение, а кто-то чудом уйдет от большой опасности», — написала в Instagram астролог Елена Минибаева.

Астролог пояснила, что в дни с зеркальными датами очень важно обращать внимание на каждую мелочь и стараться не пропустить подсказок Вселенной. Следующая зеркальная будет 22 февраля 2022 года.

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Топ комментариев

ivanbak

Учёный и оклад 25, это они что смеются. Какая наука на эти деньги.

лачинов

А вот и нисколько не удивлен. Сейчас в рабочей среде культуры гораздо больше, чем среди менеджеров или...

лачинов

Остальное на усмотрении руководства. Обычная практика. Причем повсеместная, не только в бюджетных учреждениях.

Alhazred

Вот именно поэтому твое мнение никому не интересно)))
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