Депутат предложил штрафовать футболистов за плохую игру в сборной

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил штрафовать футболистов за неудовлетворительные результаты в сборной России.

«Речь идет о штрафах за плохую игру, нарушение дисциплины, а также жалобы фанатов», — цитирует РИА Новости Хамзаева.

По его мнению, так будет повышена мотивация футболистов сборной, чтобы «играть лучше и с полной самоотдачей». Штрафовать игрока будут в рамках того контракта, который был заключен в клубе.

Парламентарий планирует направить соответствующее предложение министру спорта Олегу Матыцину и главе Российского футбольного союза Александру Дюкову.

Сборная России не смогла попасть на чемпионат мира 2022 года напрямую. Команда проиграла в последнем матче группового этапа Хорватии и заняла второе место в своей отборочной группе. Теперь сборную ждут стыковые матчи — в первом раунде 24 марта команда Валерия Карпина сыграет с поляками.