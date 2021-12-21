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Депутат предложил штрафовать футболистов за плохую игру в сборной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Михаил Шапаев, РФС

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил штрафовать футболистов за неудовлетворительные результаты в сборной России.

«Речь идет о штрафах за плохую игру, нарушение дисциплины, а также жалобы фанатов», — цитирует РИА Новости Хамзаева.

По его мнению, так будет повышена мотивация футболистов сборной, чтобы «играть лучше и с полной самоотдачей». Штрафовать игрока будут в рамках того контракта, который был заключен в клубе.

Парламентарий планирует направить соответствующее предложение министру спорта Олегу Матыцину и главе Российского футбольного союза Александру Дюкову.

Сборная России не смогла попасть на чемпионат мира 2022 года напрямую. Команда проиграла в последнем матче группового этапа Хорватии и заняла второе место в своей отборочной группе. Теперь сборную ждут стыковые матчи — в первом раунде 24 марта команда Валерия Карпина сыграет с поляками.

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Спорт #Футбол #Россия
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