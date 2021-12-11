Оглашено наказание конфликтовавшему из-за маски тренеру

Московский районный суд оштрафовал на 3 тысячи рублей заслуженного тренера РФ Александра Ильина за отказ надеть маску в аэропорту Пулково и неповиновение сотрудникам полиции, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Суд, исследовав все материалы дела, назначил Ильину штраф в размере 3 тысячи рублей», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

Материалы были рассмотрены в отсутствии Ильина, в суд он не явился, о причинах неявки не сообщил. Первое заседание тренер сорвал, так как снова не стал надевать маску.

Как следует из материалов дела, 22 ноября Ильин в аэропорту Пулково отказался надеть маску при регистрации на рейс. Затем он не стал предъявлять документы, удостоверяющие личность, полицейским и отказался проследовать в дежурную часть. В итоге полицейские применили физическую силу и надели на тренера наручники.

Происходящее в аэропорту снимала ученица Ильина пловчиха Виталина Симонова, в процессе в нецензурных выражениях она оскорбила двух полицейских. Возбуждено дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Ей грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы.

Ильин — заслуженный тренер России, его подопечные неоднократно побеждали на чемпионатах мира и Европы.