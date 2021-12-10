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Instagram собрал для каждого пользователя лучшие моменты года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Instagram запускает функцию Playback, которая позволит пользователям социальной сети поделиться десятью лучшими историями за 2021 год со своими подписчиками.

Пользователи социальной сети увидят в своей ленте Instagram сообщение, предлагающее им создать подборку лучших историй уходящего года.

Сервис самостоятельно сгенерирует подборку. Пользователи смогут редактировать еe, удаляя или добавляя истории из архива.

По словам компании, функция Playback будет доступна для всех пользователей Instagram начиная с четверга. Некоторые пользователи сети уже воспользовались функцией Playback.

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Технологии #Соцсети
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