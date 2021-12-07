Более 70% россиян столкнулись с мошенниками в 2021 году

Большая часть жителей России столкнулись с финансовыми мошенниками в течение 2021 года, как правило, в виде звонков, говорится в исследовании банка «Открытие».

«73% россиян столкнулись с финансовым мошенничеством за последний год. Звонки от имени банков остаются самым массовым видом мошенничества, а банки — главным источником информирования населения о кибербезопасности», — приводит ТАСС результаты исследования.

В результате 8% потеряли деньги, самый высокий процент пострадавших отмечен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (13%), а также в Северо-Западном федеральном округе (12%). Личного опыта столкновения с финансовыми мошенниками за последний год не было только у 27% россиян.

В числе способов финансового мошенничества, с которыми сталкивались россияне, они чаще всего указывали звонки и сообщения от имени финансовых организаций — 61%, звонки и сообщения от имени государственных органов (полиция, Следственный комитет, судебные органы) назвали 22% опрошенных.

Еще 21% респондентов указали сайты, замаскированные под актуальную информационную повестку (выплаты пенсионерам, qr-коды для вакцинированных), 20% — сайты и приложения, замаскированные под сервисы госорганов, также 20% — финансовые пирамиды и предложения сверхдохода по ценным бумагам.

Как выяснилось в ходе исследования, около половины россиян не предпринимают никаких действий в случае столкновения с финансовым мошенничеством, следует из опроса.