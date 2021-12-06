Путин одобрил увеличение МРОТ

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда с 1 января 2022 года до 13 890 рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изначально принятый в первом чтении законопроект предполагал, что размер МРОТ составит 13 617 рублей в месяц, однако ко второму чтению Путин предложил поправку, предусматривающую повышение МРОТ до 13 890 рублей в месяц.

В соответствии с принятой в 2020 году методикой, минимальный размер оплаты труда определяется как 42% от медианной заработной платы за предыдущий год, рассчитанной Росстатом.

Медианная заработная плата — это величина, относительно которой у половины населения зарплата выше, а у половины — ниже. В 2021 году минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля.