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ВОЗ огласила данные о смертности от «омикрона»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Ни одной смерти от нового штамма коронавируса «омикрон» не зафиксировано, заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Никто не умер от нового супермутанта "омикрон", несмотря на то, что этот штамм был обнаружен в 38 странах. Могут потребоваться недели, чтобы определить, насколько заразен этот вариант, вызывает ли он более тяжелое заболевание и насколько эффективны против него лекарства и вакцины», — сказал Райан в видео, опубликованном на YouTube-канале ВОЗ.

Первичные данные свидетельствуют о том, что инфицированные новым штаммом коронавируса «омикрон» переносят вызываемое им заболевание в более легкой форме.

Новый штамм коронавируса, получивший название «омикрон», обнаружили в Южной Африке в конце ноября. ВОЗ назвала его «вызывающим опасения».

Тема: Коронакризис
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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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