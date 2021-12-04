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Россиянам предрекли «пивной коллапс»

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Обязательная маркировка пива, которая будет введена в России в сентябре 2022 года, может стать причиной коллапса на пивоваренном рынке, прогнозируют участники рынка.

По мнению специалистов, нововведение может привести к дефициту данного напитка, его подорожанию и сбоям поставок в бары. Кроме этого, они считают, что сроки введения маркировки пива, которые обозначил Минпромторг РФ, являются нереалистичными.

Ассоциация производителей пива отмечает, что вопрос сосуществования двух систем — Единой государственной автоматизированной информационной системы и маркировки пока еще не решен, поскольку регуляторы не раз указывали, что рынок будет работать лишь с одной из них.

Если сроки введения маркировки не сдвинут на несколько лет, уже с 1 сентября могут начаться сбои в поставках разливного пива в точки общепита, а в конце года эта ситуация может распространиться и на другие сегменты, полагают эксперты.

Минпромторг РФ планирует ввести обязательную маркировку пива в специализированной упаковке с 1 сентября 2022 года, а для напитков в других видах упаковки — с 1 декабря будущего года.

Производители и импортеры должны будут наносить средства идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки и представлять в информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств идентификации на свою продукцию.

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