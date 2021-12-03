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Куляба назвал Белоруссию враждебной для Украины страной

Источник:
РИА Новости
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Фото: Едуард Крижанівський, фотограф МЗС / CC BY 4.0

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявил о планах посетить Крым, «сжег мосты» в отношениях с Украиной, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Ранее Лукашенко заявил, что намерен посетить Крым вместе с президентом России Владимиром Путиным «Этим заявлением Лукашенко, по сути, сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Беларусь страной, враждебной для Украины», — приводит РИА Новости заявление Кулябы, который также назвал Лукашенко вместо «диктатором».

Украина не видит признаков подготовки белорусской армии к нападению на украинское государство или что белорусское руководство может позволить России использовать свою территорию для организации вторжения, отметил министр. В то же время в Киеве «не исключают такую возможность», добавил Куляба.

Он заявил в этой связи, нужно направить на границу с Белоруссией войска. «Проблема в том, что наши возможности не безграничны, поскольку, забирая военную силу с одного места, мы снижаем свою обороноспособность на этом участке», — констатировал глава МИД.

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west_nik

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corrector

Если б каждый подал в суд на эту власть, она б может больше думала, когда законы пишет

лачинов

Выгодополучателей все эти страшилки не трогают. И пока так будет ничего не изменится. Наймут новых директоров...

Uynachalnica

Просто восхитительно услышать такое от человека, возглавляющего военный блок!
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