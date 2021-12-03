Куляба назвал Белоруссию враждебной для Украины страной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявил о планах посетить Крым, «сжег мосты» в отношениях с Украиной, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Ранее Лукашенко заявил, что намерен посетить Крым вместе с президентом России Владимиром Путиным «Этим заявлением Лукашенко, по сути, сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Беларусь страной, враждебной для Украины», — приводит РИА Новости заявление Кулябы, который также назвал Лукашенко вместо «диктатором».
Украина не видит признаков подготовки белорусской армии к нападению на украинское государство или что белорусское руководство может позволить России использовать свою территорию для организации вторжения, отметил министр. В то же время в Киеве «не исключают такую возможность», добавил Куляба.
Он заявил в этой связи, нужно направить на границу с Белоруссией войска. «Проблема в том, что наши возможности не безграничны, поскольку, забирая военную силу с одного места, мы снижаем свою обороноспособность на этом участке», — констатировал глава МИД.
west_nikОх Европушка, давно тебя не втравливали в получение люлей... Видимо время пришло. Первые, особо одарённые...
correctorЕсли б каждый подал в суд на эту власть, она б может больше думала, когда законы пишет
лачиновВыгодополучателей все эти страшилки не трогают. И пока так будет ничего не изменится. Наймут новых директоров...
UynachalnicaПросто восхитительно услышать такое от человека, возглавляющего военный блок!