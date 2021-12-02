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Лавров пошутил про танцы с главой МИД Великобритании

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед встречей с главой МИД Великобритании Лиз Трасс подшутил над журналистами.

Глава российского внешнеполитического ведомства не выдержал после того, как представители СМИ слишком долго фотографировали двух министров. «Мы не собираемся танцевать!», — шутливо намекнул Лавров и жестом предложил журналистам прекратить съемку.

Лавров и Трасс проводят встречу на полях министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме. Это вторая очная встреча министров, первая состоялась в Нью-Йорке на полях сессии Генассамблеи ООН.

Так, министр иностранных дел Великобритании во время встречи выразила озабоченность в связи с возрастающей напряженностью в Европе и призвала Россию смягчить напряженность вокруг Украины.

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Политика #Мир #Россия
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Twilight88

Ну и че там Игнат то теперь ответит за то что свалки городские по районам развозят и реки дерьмом заливают?...

Uynachalnica

Просто восхитительно услышать такое от человека, возглавляющего военный блок!

corrector

Если б каждый подал в суд на эту власть, она б может больше думала, когда законы пишет

Sovik

США и Запад хотят мирного урегулирования и посылают оружие и военных одной из сторон конфликта? Ну очень...
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