Лавров пошутил про танцы с главой МИД Великобритании

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед встречей с главой МИД Великобритании Лиз Трасс подшутил над журналистами.

Глава российского внешнеполитического ведомства не выдержал после того, как представители СМИ слишком долго фотографировали двух министров. «Мы не собираемся танцевать!», — шутливо намекнул Лавров и жестом предложил журналистам прекратить съемку.

Лавров и Трасс проводят встречу на полях министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме. Это вторая очная встреча министров, первая состоялась в Нью-Йорке на полях сессии Генассамблеи ООН.

Так, министр иностранных дел Великобритании во время встречи выразила озабоченность в связи с возрастающей напряженностью в Европе и призвала Россию смягчить напряженность вокруг Украины.