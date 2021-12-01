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Куляба пригрозил Лукашенко за признание Крыма российским

Источник:
РИА Новости
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Фото: Едуард Крижанівський / CC BY-SA 4.0

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о признании Крыма российским.

Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Крым «де-юре» и «де-факто» – российский и сказал, что обязательно посетить полуостров.

«Я думаю, что нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, которые регулярно осуществляет на разных медийных платформах Александр Лукашенко. Мы будет оценивать его действия», — сказал Куляба.

По его словам, «если Белоруссия действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это принесет непоправимый удар украино-белорусским отношениям». «Мы будем действовать по полной программе», — пригрозил Кулеба.

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Политика #Мир
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