Куляба пригрозил Лукашенко за признание Крыма российским

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о признании Крыма российским.

Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Крым «де-юре» и «де-факто» – российский и сказал, что обязательно посетить полуостров.

«Я думаю, что нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, которые регулярно осуществляет на разных медийных платформах Александр Лукашенко. Мы будет оценивать его действия», — сказал Куляба.

По его словам, «если Белоруссия действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это принесет непоправимый удар украино-белорусским отношениям». «Мы будем действовать по полной программе», — пригрозил Кулеба.