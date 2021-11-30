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Швеция отказалась от членства НАТО

Источник:
ТАСС
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Фото: © U.S. Department of Defense

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила, что ее страна отказывается от членства в НАТО.

«Свобода от военных альянсов служит хорошую службу нашей стране и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе. Швеция не будет подавать заявку на членство в НАТО», — цитирует главу шведского правительства ТАСС.

Андерссон при этом отметила, что Стокгольм не останется в стороне в случае военного нападения на Европу и рассчитывает на помощь европейских стран при потенциальной агрессии в свою сторону.

«ЕС является важнейшей ареной внешней политики и безопасности Швеции. Наше текущее председательство в ОБСЕ дает Швеции возможность защитить порядок европейской безопасности», — уточнила премьер-министр.

НАТО был создан весной 1949 года в качестве военно-политического союза европейских государств, США и Канады. Изначально в блок входили 12 государств, в настоящее время его членами являются 29 стран.

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