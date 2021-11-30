Количество кредиток у россиян достигло рекорда

Количество кредитных карт на руках у россиян увеличилось до рекордных 44,3 миллиона штук, объем задолженности — до 1,2 триллиона рублей, сообщило бюро кредитных историй «Эквифакс».

По итогам октября число активных кредитных карт выросло на 1 миллион — до рекордных 44,3 миллиона. Также вырос объем задолженности населения по кредиткам — на 2,5%, до 1,2 триллиона рублей, что также является максимальным уровнем за всю историю наблюдений, приводит РИА Новости данные «Эквифакса».

«Рост числа кредитных карт связан с ростом популярности данного продукта у населения — все больше сервисов банки "привязывают" к кредитным картам, что позитивно сказывается на спросе потребителей», — прокомментировал гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

По оценкам, к концу года в обороте может находиться более 45 миллионов кредитных карт.

Пользователи кредиток в прошлом месяце немного сократили объем просроченной задолженности. Количество «плохих» карт сократилось на 0,5% — до 2,66 миллиона, а задолженность по ним – на символические 0,2%, до 159,2 миллиарда рублей.