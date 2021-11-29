Трое детей погибли в ДТП на железнодорожном переезде на Алтае

Столкновение железнодорожного состава с автомобилем Toyota произошло в Алтайском крае, трое детей погибли, сообщает ГУ МВД по региону.

В Тальменском районе в селе Луговое около 12.50 минут на железнодорожном переезде произошло столкновение железнодорожного состава с автомобилем Toyota.

По данным Западно-Сибирского отделения РЖД, водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехав на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед приближающимся снегоуборочным поездом. Переезд оборудован исправной светозвуковой сигнализацией.

Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и столкновение предотвратить не удалось.

По предварительным данным, в результате ДТП погибли трое детей. Водитель и один несовершеннолетний ребенок, госпитализированы. По предварительным данным, автомобилем управляла 43-летняя женщина.

На месте происшествия работает экспертно-криминалистическая лаборатория ГУ МВД России по Алтайскому краю, сотрудники ГИБДД.