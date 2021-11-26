НАВЕРХ
Актуальная тема
Коронакризис
Актуальная тема
Коронакризис
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

ВОЗ созвала чрезвычайную встречу из-за нового штамма коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
231 0
Фото: © NIAID

Всемирная организация здравоохранения в пятницу созывает чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма COVID, обнаруженного в ЮАР и Ботсване.

Мутации так называемого варианта B.1.1.529 SARS-CoV-2 указывают на высокую скорость его распространения и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19, пишет Financial Times.

По данным Южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний, около 90% процентов новых случаев заболевания в провинции ЮАР Гаутенг, которая включает Йоханнесбург, были вызваны новым вариантом.

Множество мутаций у B.1.1.529 дает основания предположить, что вирус возник в организме пациента с ослабленным иммунитетом, который послужит естественным «инкубатором». Ученые считают, что новый вариант коронавируса является самым опасным из существующих штаммов.

Тема: Коронакризис
Вакцинный туризм: зачем ставить прививку от COVID за рубежом
Томичи массово отнесли властям обращения против QR-кодов
Чем грозит поддельный сертификат о прививке
Обнаружен самый опасный штамм коронавируса
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Элина Пан из Норильска победила в поединках «Голоса»
«Сибирь» обошла «Авангард» в напряженном матче
Депутата Алтая заподозрили в изнасиловании племянницы жены
Врач рассказал о состоянии выжившего в «Листвяжной» спасателя
Самое популярное
Черная пятница 2021: когда начнется распродажа
Записка красноярца о нападении медведя спасла ему жизнь
Адмирал отверг официальную версию гибели подлодки «Курск»
Украина применила на Донбассе американский ракетный комплекс
Обсуждение (0)
О самом главном
На языке кошек: как понять питомца
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Лунное затмение 19 ноября: время новых открытий
Все статьи
Мультимедиа
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Самое обсуждаемое
29
Украинская армия перешла в наступление на Донбассе
21
Кремль ответил на обвинение в подготовке вторжения на Украину
18
США пригрозили отправкой военных советников на Украину
18
Кремль отреагировал на идею о наказании антипрививочников
18
Путин испытал новую вакцину от коронавируса
Sibnet.Ru