ВОЗ созвала чрезвычайную встречу из-за нового штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения в пятницу созывает чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма COVID, обнаруженного в ЮАР и Ботсване.

Мутации так называемого варианта B.1.1.529 SARS-CoV-2 указывают на высокую скорость его распространения и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19, пишет Financial Times.

По данным Южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний, около 90% процентов новых случаев заболевания в провинции ЮАР Гаутенг, которая включает Йоханнесбург, были вызваны новым вариантом.

Множество мутаций у B.1.1.529 дает основания предположить, что вирус возник в организме пациента с ослабленным иммунитетом, который послужит естественным «инкубатором». Ученые считают, что новый вариант коронавируса является самым опасным из существующих штаммов.