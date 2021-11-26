Суд закрыл на месяц кафе в Татарске, где отравились суши 48 человек

Татарский районный суд Новосибирской области на месяц приостановил работу кафе «Суши Хаус», после посещения которого отравились 48 местных жителей.

В минувшие выходные десятки жителей Татарска после употребления блюд, купленных в магазине-кафе «Суши Хаус» в пятницу, обратились в больницу с жалобами на плохое самочувствие, где им был поставлен диагноз: «острая кишечная инфекция, гастроэнтерит». По данным прокуратуры, отравились 48 человек, двоих госпитализировали. В кафе прошла проверка.

«Индивидуальный предприниматель допустил нарушение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе: на участке порционирования, упаковки и формирования блюд не используется бактерицидное оборудование (бактерицидная лампа отсутствует); помещения, предназначенные для изготовления готовых изделий, не подвергаются своевременной уборке (в цехе грязно, мусор на полу)», — сообщается на сайте суда.

Предприниматель признал вину в административных правонарушениях, суд постановил в качестве наказания приостановить работу заведения на срок 30 дней.

Ранее СУ СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», санкции которой предусматривают в качестве наказания до двух лет лишения свободы.