Резко вырос спрос на вторичное жилье в России

Рост цен на вторичные квартиры вновь ускорился. За месяц средневзвешенная стоимость квадратного метра в крупных городах выросла на 2,3%, до 95,4 тысячи рублей, подсчитало ЦИАН.

На вторичный рынок постепенно перетекает спрос с первичного, где «квадрат» продолжает дорожать, несмотря на изменение условий по льготной ипотеке, приводит «Российская газета» мнение экспертов ЦИАН

Жилье на вторичке выглядит привлекательным вариантом — цены увеличиваются более плавно, чем в новостройках. Это объясняется меньшей привлекательностью старого жилья, большей зависимостью этих цен от доходов населения, а также возможностью договориться с продавцом о скидке.

Средний бюджет предложения на вторичном рынке — 5,37 миллиона рублей. За месяц он увеличился на 120 тысяч рублей (+2,3%), за год — на 980 тысяч (+22,3%).