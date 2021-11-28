Резко вырос спрос на вторичное жилье в России

Рост цен на вторичные квартиры вновь ускорился. За месяц средневзвешенная стоимость квадратного метра в крупных городах выросла на 2,3%, до 95,4 тысячи рублей, подсчитало ЦИАН.
На вторичный рынок постепенно перетекает спрос с первичного, где «квадрат» продолжает дорожать, несмотря на изменение условий по льготной ипотеке, приводит «Российская газета» мнение экспертов ЦИАН
Жилье на вторичке выглядит привлекательным вариантом — цены увеличиваются более плавно, чем в новостройках. Это объясняется меньшей привлекательностью старого жилья, большей зависимостью этих цен от доходов населения, а также возможностью договориться с продавцом о скидке.
Средний бюджет предложения на вторичном рынке — 5,37 миллиона рублей. За месяц он увеличился на 120 тысяч рублей (+2,3%), за год — на 980 тысяч (+22,3%).
gena415а что им грустить? у них ни кто не погиб ,да и жизнь удалась
Удавиковбалабол - он и на окраине балабол
WSG0600-164-164Востребованность сказочников с хорошей фантазией видать в Нато не спадает, при хорошей оплате они могут...
УдавиковПотеря.Великий маэстро. В исполнении Градского песню "Как молоды мы были" можно слушать бесконечно.