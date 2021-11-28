НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Резко вырос спрос на вторичное жилье в России

Источник:
«Российская газета»
536 0
Фото: © Sibnet.ru

Рост цен на вторичные квартиры вновь ускорился. За месяц средневзвешенная стоимость квадратного метра в крупных городах выросла на 2,3%, до 95,4 тысячи рублей, подсчитало ЦИАН.

На вторичный рынок постепенно перетекает спрос с первичного, где «квадрат» продолжает дорожать, несмотря на изменение условий по льготной ипотеке, приводит «Российская газета» мнение экспертов ЦИАН

Жилье на вторичке выглядит привлекательным вариантом — цены увеличиваются более плавно, чем в новостройках. Это объясняется меньшей привлекательностью старого жилья, большей зависимостью этих цен от доходов населения, а также возможностью договориться с продавцом о скидке.

Средний бюджет предложения на вторичном рынке — 5,37 миллиона рублей. За месяц он увеличился на 120 тысяч рублей (+2,3%), за год — на 980 тысяч (+22,3%).

Еще по теме
Российский миллиардер дал совет, как выжить на пенсии
Ипотека начала дорожать в России
Новосибирцы активизировались при покупке жилья в ипотеку
Полная стоимость ипотеки выросла в России
смотреть все
Экономика #Квадраты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Уроженка Новосибирска Юлианна Кобцева прошла дальше в «Новых танцах»
Кемеровский дуэт завершил борьбу в «Новых танцах» на ТНТ
Выживший в «Листвяжной» спасатель рассказал, как выбрался
ДТП с двумя грузовиками остановило движение по трассе «Сибирь»
Самое популярное
Черная пятница 2021: когда начнется распродажа
Записка красноярца о нападении медведя спасла ему жизнь
Названа лучшая игра всех времен
Игрокам World of Tanks раздадут годовые подарки
Обсуждение (0)
Картина дня
Скончался народный артист России Александр Градский
Сенатор заявил о появлении штамма «омикрон» в России
«Тень Путина» увидели на президентских выборах во Франции
Генсек НАТО заявил, что Россия не блефует
Мультимедиа
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Топ комментариев

gena415

а что им грустить? у них ни кто не погиб ,да и жизнь удалась

Удавиков

балабол - он и на окраине балабол

WSG0600-164-164

Востребованность сказочников с хорошей фантазией видать в Нато не спадает, при хорошей оплате они могут...

Удавиков

Потеря.Великий маэстро. В исполнении Градского песню "Как молоды мы были" можно слушать бесконечно.
Sibnet.Ru