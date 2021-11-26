Меркель пригрозила России санкциями

ЕС следует ввести новые санкции против России в случае эскалации ситуации на Украине, заявила исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель

По ее словам, ЕС следует проявлять единство в вопросе отношения к Белоруссии, которая, как она считает, оказывает поддержку беженцам, штурмующим польскую границу, а также в отношении России, разместившей свои военные подразделения на украинской границе.

«Любая агрессия, которая будет угрожать суверенитету Украины, будет дорого стоить», — цитирует РБК Меркель.

В последние недели в западных СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что Россия увеличила военную группировку на границе с Украиной, стянув туда в том числе танки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на это отвечал, что Россия не собирается ни на кого нападать и что неверно делать такие заключения исходя из перемещений войск по территории страны.

В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила украинские власти в том, что они нагнетают напряженность в Донбассе, а украинская армия ведет наступление в некоторых районах.