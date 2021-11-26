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Меркель пригрозила России санкциями

Источник:
РБК
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Фото: © Пресс-служба президента России

ЕС следует ввести новые санкции против России в случае эскалации ситуации на Украине, заявила исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель

По ее словам, ЕС следует проявлять единство в вопросе отношения к Белоруссии, которая, как она считает, оказывает поддержку беженцам, штурмующим польскую границу, а также в отношении России, разместившей свои военные подразделения на украинской границе.

«Любая агрессия, которая будет угрожать суверенитету Украины, будет дорого стоить», — цитирует РБК Меркель.

В последние недели в западных СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что Россия увеличила военную группировку на границе с Украиной, стянув туда в том числе танки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на это отвечал, что Россия не собирается ни на кого нападать и что неверно делать такие заключения исходя из перемещений войск по территории страны.

В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила украинские власти в том, что они нагнетают напряженность в Донбассе, а украинская армия ведет наступление в некоторых районах.

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Политика #Мир
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лачинов

Кадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...

Nik3316

ну приведи пример как они должны были отреагировать Алеша...

fydor55

Украины нет, есть есть шакальё подамериканское

Oskar271

Стабильность, она такая, каждый год цены лезут вверх, но в этом году вобще перебор.
Sibnet.Ru