Водители высказались о нехватке сотрудников ГИБДД на дорогах

Половина российских водителей считает, что на дорогах должно быть больше инспекторов ГИБДД, чаще всех о нехватке заявляли автомобилисты из Новосибирской области и Забайкальского края, сообщил сайт «Дром».

В среднем по стране 51% опрошенных водителей выступили за увеличение количества инспекторов, 30% — против, а 19% считают, что сейчас их достаточное количество.

В Забайкальском крае и Новосибирской области подавляющее большинство опрошенных высказалось о нехватке сотрудников ГИБДД — 72% и 67% пользователей соответственно. Меньше всего патрульные автомобили на дорогах хотят видеть на Кавказе, в Крыму и Ростовской области. Почти половина автолюбителей этих регионов выступила за снижение количества инспекторов.

«Если есть возможность, то надо больше личного состава выводить на дороги, особенно в выходные и праздничные дни. В первую очередь — это борьба с пьянством за рулём. Другими методами сложно пресечь», — отметил автолюбитель из Улан-Удэ.

Противоположной точкой зрения поделился участник опроса из Краснодара: «Считаю, что сотрудников ГАИ по большей части должны заменить камеры фиксации нарушений. Причем не только за скоростью, а также за перекрестками, обочиной, неправильной парковкой и т. д.».