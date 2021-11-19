Космонавт показал лунное затмение с МКС

Космонавт Роскосмоса Петр Дубров показал, как с борта Международной космической станции выглядит лунное затмение.

«Самый лучший вид на борту Международной космической станции — в иллюминаторе нашего нового модуля «Наука»», — подписал несколько фото Дубров в Instagram.

Космонавт отметил, что это первое частное затмение с такой большой фазой начиная с 1961 года.

Частное затмение Луны продолжительностью почти 3,5 часа, которое происходит в пятницу, 19 ноября, станет самым долгим с XV века, сообщала пресс-служба Московского планетария сообщала. Его можно будет увидеть с территорий Океании, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Северной Европы и Индонезии. В России его смогут наблюдать жители Дальнего Востока.