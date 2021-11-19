НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Космонавт показал лунное затмение с МКС

Источник:
Sibnet.ru
118 1

Космонавт Роскосмоса Петр Дубров показал, как с борта Международной космической станции выглядит лунное затмение.

«Самый лучший вид на борту Международной космической станции — в иллюминаторе нашего нового модуля «Наука»», — подписал несколько фото Дубров в Instagram.

Космонавт отметил, что это первое частное затмение с такой большой фазой начиная с 1961 года.

Частное затмение Луны продолжительностью почти 3,5 часа, которое происходит в пятницу, 19 ноября, станет самым долгим с XV века, сообщала пресс-служба Московского планетария сообщала. Его можно будет увидеть с территорий Океании, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Северной Европы и Индонезии. В России его смогут наблюдать жители Дальнего Востока.

Еще по теме
Лунное затмение 19 ноября: время новых открытий
Землян ожидает самое долгое за 500 лет лунное затмение
Ионный двигатель впервые испытали в космосе
Шойгу подтвердил уничтожение советского спутника
смотреть все
Технологии #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пропавшего студента неделю ищут в Омске
Омича задержали по подозрению в убийстве 25-летней давности
Плюсовые температуры вернутся в Новосибирск
Мать в Барнауле пристрастила маленькую дочь к наркотикам
Самое популярное
Исходный код переизданных игр GTA утек в Сеть
Силовикам дополнительно повысят зарплаты
Российские системы РЭБ парализуют силы НАТО в Европе
Windows 11 вернут классический цвет «экрана смерти»
Обсуждение (1)
О самом главном
Лунное затмение 19 ноября: время новых открытий
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Топ комментариев

Lex_Andrey

Как может советовать миллиардер, когда он никогда не был в шкуре пенсионера!!!Все и так знают что от...

Gunja

Какой он умный и мудрый. А вот население глупое, не понимает что надо скупать однушки, а потом на пенсию...

cre

Если у человека есть деньги на пять однушек, то он не будет задумываться как прожить на пенсию.

xxxevgen

где бы еще денег взять на пять однушек???
Sibnet.Ru