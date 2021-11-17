Бизнесмены попросили отменить госрегулирование цен на техосмотр

Общественная организация малого и среднего бизнеса «Опора России» отменить госрегулирование цен на техосмотр автомобилей. В этом случае для легковых автомобилей процедура будет стоить около 3 тысяч рублей.

Установление рыночной цены на техосмотр создаст условия для функционирования достаточного количества операторов ТО, приводят «Ведомости» письмо вице-премьеру Марату Хуснуллину от председателя «Опоры России» Александра Калинина.

Тарифы на техосмотр устанавливают регионы на основе методики Федеральной службы по тарифам. Средняя стоимость ТО для легковой машины по этой методике составляет 570 рублей, но она сильно варьируется по регионам.

«Основываясь на цифрах реальной загрузки пункта техосмотра и среднестатистических затратах на конкретных предприятиях отрасли, мы получили базовую ставку по предоставлению услуги ТО в размере 2,5 тысячи–2,8 тысячи рублей для легковых автомобилей», — отметил представитель «Опоры».

Организация ожидает, что к 1 марта 2022 года аккредитованных пунктов в России будет недостаточно для необходимого объема технических осмотров.

Госдума 9 ноября приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену техосмотра для легковых машин и мотоциклов. Проходить ТО должны будут лишь автомобили старше четырех лет и только в случае смены владельца, а также при существенном переоборудовании (например, с бензина на газомоторное топливо). Для коммерческого транспорта (грузовиков, автобусов и такси) требования о прохождении ТО не изменятся.