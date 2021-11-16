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Интерпол помог иркутянке найти пропавшую 29 лет назад дочь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Иркутская пенсионерка с помощью Интерпола нашла дочь, которая ушла из дома в 1992 году. Оказалось, что женщина живет в Англии, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Пенсионерка обратилась в полицию в 2016 году. По ее словам, в 1992 году 20-летняя дочь женщины после ссоры ушла из дома, с тех пор родственницы не общались.

Сотрудники Интерпола направили запросы в разные страны. Оказалось, что сибирячка уже много лет живет в графстве Камбрия Великобритании.

«Инициатор розыска уведомлена, что ее дочь жива, здорова и является гражданкой Англии. Благодаря работе полиции у семьи спустя три десятилетия есть возможность воссоединить отношения», — говорится в сообщении.

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