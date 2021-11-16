Интерпол помог иркутянке найти пропавшую 29 лет назад дочь

Иркутская пенсионерка с помощью Интерпола нашла дочь, которая ушла из дома в 1992 году. Оказалось, что женщина живет в Англии, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Пенсионерка обратилась в полицию в 2016 году. По ее словам, в 1992 году 20-летняя дочь женщины после ссоры ушла из дома, с тех пор родственницы не общались.

Сотрудники Интерпола направили запросы в разные страны. Оказалось, что сибирячка уже много лет живет в графстве Камбрия Великобритании.

«Инициатор розыска уведомлена, что ее дочь жива, здорова и является гражданкой Англии. Благодаря работе полиции у семьи спустя три десятилетия есть возможность воссоединить отношения», — говорится в сообщении.