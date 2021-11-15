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Кремль поддержал федеральное введение QR-кодов

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Введение QR-кодов в регионах России говорит об актуальности и неизбежности введения данных мер на федеральном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нужно законодательное оформление действий на федеральном уровне. И как раз отдельные решения, которые принимаются в рамках особых полномочий регионами, говорят об актуальности и необходимости, целесообразности и неизбежности подобных решений», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля уточнил, что детали, связанные с реализацией законопроекта об обязательном введении QR-кодов на транспорте, в магазинах и других общественных местах, пока уточняются.

Ранее в нижнюю палату парламента были внесены законопроекты, регламентирующие использование QR-кодов о вакцинации против COVID-19 и перенесенном заболевании в общественных местах, поездах и самолетах.

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Иркут 69

Они не против. Им вообще не нужны люди.

Алекс555

Правильно.Пусть берут американский. Хоть дороже но ДЬЯВОЛЬСКИ демократичен.

Uynachalnica

"Дешевая водка подорожает после Нового года" - где они дешевую увидели?

PRoSpekt

Кто родит детишек "пачку" тот получит водокачку)
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