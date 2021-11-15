Кремль поддержал федеральное введение QR-кодов

Введение QR-кодов в регионах России говорит об актуальности и неизбежности введения данных мер на федеральном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нужно законодательное оформление действий на федеральном уровне. И как раз отдельные решения, которые принимаются в рамках особых полномочий регионами, говорят об актуальности и необходимости, целесообразности и неизбежности подобных решений», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля уточнил, что детали, связанные с реализацией законопроекта об обязательном введении QR-кодов на транспорте, в магазинах и других общественных местах, пока уточняются.

Ранее в нижнюю палату парламента были внесены законопроекты, регламентирующие использование QR-кодов о вакцинации против COVID-19 и перенесенном заболевании в общественных местах, поездах и самолетах.