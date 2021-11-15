Володин объяснил, кого оштрафуют за езду без техосмотра

Штрафы за отсутствие диагностической карты коснутся только тех водителей, для которых проверка машин останется обязательной, пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Поправки к КоАП вступят в силу с 1 марта 2022 года. Согласно им, штраф за отсутствие техосмотра составит 2 тысячи рублей.

«Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных — штраф распространяться не должен», — написал Володин в Telegram.

Он добавил: чтобы избежать двусмысленных трактовок и, как следствие, ошибок в правоприменительной практике, было бы правильно уточнить положения статьи 12.5 КоАП. Профильные комитеты Государственной Думы по транспорту и по законодательству возьмут этот вопрос на контроль.