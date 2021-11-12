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Российские военные ученые создали БАД против коронавируса

Источник:
«Красная звезда»
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Фото: © sputnikvaccine.com

Специалисты 27-го Научного центра Минобороны России создали и зарегистрировали биологически активную добавку против коронавируса «КовБАД», сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

Основной компонент БАДа — экстракт аронии, эхинацея, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и другие веществ природного происхождения, , которые повышают противовирусную защиту организма, сказал Кирилов в интервью «Красной звезде».

По его словам, эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название «КовБАД!, количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой его концентрация сокращается в 16 раз.

«Как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями», — пояснил он.

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