Российские военные ученые создали БАД против коронавируса

Специалисты 27-го Научного центра Минобороны России создали и зарегистрировали биологически активную добавку против коронавируса «КовБАД», сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

Основной компонент БАДа — экстракт аронии, эхинацея, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и другие веществ природного происхождения, , которые повышают противовирусную защиту организма, сказал Кирилов в интервью «Красной звезде».

По его словам, эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название «КовБАД!, количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой его концентрация сокращается в 16 раз.

«Как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями», — пояснил он.