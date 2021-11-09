НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Сериал «Страна чудес» с Ольгой Куриленко эксклюзивно вышел в Wink

Источник:
Sibnet.ru
280 0
Фото: © кадр из сериала «Страна чудес»

Французский фантастический сериал «Страна чудес» с Ольгой Куриленко в главной роли эксклюзивно вышел в видеосервисе Wink.

По сюжету молодой человек Джереми живет в Париже наших дней, но ощущает себя человеком из прошлого. Он устраивается барменом в ретро-кафе под названием «Wonderland», где его внимание привлекает висящая на стене фотография прекрасной незнакомки. Вскоре герой чудесным образом переносится в 1960-й год, где встречает ту самую женщину со снимка. Им суждено сыграть удивительную и роковую роль в жизнях друг друга.

Главную роль исполнил Пьер Деладоншам и Ольга Куриленко. Также в сериале снялись Пьер Перрье, Барбара Шульц, Симон Абкарян, Анн-Софи Сольдаини, Ален Фромаже. Сериал состоит из шести эпизодов, хронометраж которых около 50 минут.

Посмотреть «Страну чудес» в Winkможно в подписке «Оптимальный» за 10 рублей в сутки или в подписке «Wink» за 129 рублей (ежемесячная абонентская плата).


Еще по теме
Wink подарит игрокам World of Tanks бонус-код на четыре боевые задачи
Wink покажет документальный фильм об истории World of Tanks
Wink представил премьеры ноября
«Дюна» Вильнева в высоком качестве появилась в видеосервисе Wink
смотреть все
Культгид #Wink #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Хоккеисты «Сибири» сыграют в национальной сборной
И. о. мэра Томска выступил в суде по делу Кляйна
МЧС обязали выплатить по 75 тыс. рублей за погибших в «Зимней вишне»
Окончившийся убийством вызов подвел бердского полицейского под суд
Самое популярное
Физики обнаружили неизвестное состояние вещества
Вышла новая часть легендарной игры Call of Duty
Российские военные «взяли на прицел» корабль США Mount Whitney
Жириновский предложил уроки секса в школах
Обсуждение (0)
Картина дня
Байден выполнил обещание Путину
Пентагон встревожила активность армии России у границ Украины
Полная стоимость ипотеки выросла в России
Аналитики выявили долю авто со скрученным пробегом
Топ комментариев

Gunja

Теперь примут закон об оскорблении чувств жителей кавказа? Скоро обычным людям, от оскорбленных всякого...

Uynachalnica

Может остановить беспредел, когда четверо нападают на одного, да еще и с ребенком?

Disobedient

Почуял значит. Что борьбой с последствием можно и до причин добраться. Помнит с кого этот этнический...

pepelmetal

А Кадыров сажать жителей Кавказа начать не хочет, а не просто пальчиком грозить!?
Sibnet.Ru