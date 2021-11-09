Сериал «Страна чудес» с Ольгой Куриленко эксклюзивно вышел в Wink

Французский фантастический сериал «Страна чудес» с Ольгой Куриленко в главной роли эксклюзивно вышел в видеосервисе Wink.
По сюжету молодой человек Джереми живет в Париже наших дней, но ощущает себя человеком из прошлого. Он устраивается барменом в ретро-кафе под названием «Wonderland», где его внимание привлекает висящая на стене фотография прекрасной незнакомки. Вскоре герой чудесным образом переносится в 1960-й год, где встречает ту самую женщину со снимка. Им суждено сыграть удивительную и роковую роль в жизнях друг друга.
Главную роль исполнил Пьер Деладоншам и Ольга Куриленко. Также в сериале снялись Пьер Перрье, Барбара Шульц, Симон Абкарян, Анн-Софи Сольдаини, Ален Фромаже. Сериал состоит из шести эпизодов, хронометраж которых около 50 минут.
Посмотреть «Страну чудес» в Winkможно в подписке «Оптимальный» за 10 рублей в сутки или в подписке «Wink» за 129 рублей (ежемесячная абонентская плата).
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