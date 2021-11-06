Тува отказалась продлевать нерабочие дни

Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в Туве принял решение не продлевать в республике нерабочие дни, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Возобновят работу государственные и муниципальные органы власти, образовательные учреждения и организации, оказывающие социальные услуги населению, объекты торговли и общественного питания с 50% заполняемостью зоны принятия пищи, а также общественный транспорт», — говорится в сообщении.

Одновременно останутся все ограничения, введенные до объявления нерабочих дней. Так, будет действовать запрет на проведение любых массовых мероприятий, в том числе коллективных и семейных торжеств в помещениях любой формы собственности и под открытым небом.

Кроме этого, продолжит действовать запрет на работу общепита с 23.00 до 6.00, исключения составляют продажи на вынос. Для жителей сохраняется масочный режим. С 8 ноября посещение объектов культуры, спорта, общественного питания, ТРЦ, церемоний заключения браков в республике возможно лишь при предъявлении QR-кодов, подтверждающих вакцинацию.

Вход в здания государственных и муниципальных органов власти, государственных и муниципальных учреждений также возможен только при предъявлении QR-кодов или справке о перенесенном за последние полгода заболевании коронавирусом.