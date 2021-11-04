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Бизнес-омбудсмен выступил за появление в России всех вакцин от COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Россия должна разрешить применение всех одобренных ВОЗ вакцин от коронавируса, не дожидаясь встречных предложений Запада, заявил уполномоченный по правам предпринимателей в РФ Борис Титов.

«Правительство готово признать иностранные вакцины, но только на, как говорят дипломаты, условиях "взаимности". Мне кажется, в сегодняшней сложной ситуации не время идти на принцип и ждать от зарубежных бюрократов одобрения наших прививок — и пойти на исключение», — цитирует Титова РИА Новости.

По его словам, можно «посчитаться» и предъявить друг другу претензии после того, как COVID-19 отступит, но не сейчас.

На данный момент Всемирной организацией здравоохранения одобрены вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm и Sinovac.

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Жизнь #Здоровье #Мир #Новости COVID19
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