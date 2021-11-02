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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль прокомментировал продление нерабочих дней

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Российские власти не принимали решение о продлении нерабочих дней в России после 7 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя соответствующие слухи.

«Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию», — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что нерабочие дни в России будут продлены после 7 ноября.

Песков напомнил, что власти регионов вправе самостоятельно принимать решения по мерам против COVID-19 в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, они получили необходимые полномочия.

Ранее власти Новгородской области сообщили, что период нерабочих дней в регионе, истекающий 7 ноября, будет продлен ещё на неделю с сохранением заработной платы. Новгородская область стала первым регионом, где продлили нерабочие дни.

Тема: Коронакризис
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