Новосибирец получил 2 млн на шоу за изобретение из рыбьей кожи

Новосибирец Александр Васенев на шоу «Купите это немедленно» получил 2 миллиона от инвесторов за свое изобретение — материал из рыбьей кожи.

На первом этапе герои шоу «Купите это немедленно» пытаются за полторы минуты доказать уникальность своих разработок зрителям в зале. Если большинство будущих потребителей проголосуют за новый проект, бизнесмены также озвучат сумму инвестиций. Оценивать ноу-хау будут влиятельные и успешные российские инвесторы: Надия Черкасова, Игорь Рыбаков, Александр Галицкий и Михаил Кучмент.

Новосибирский химик Александр Васенев предложил инвесторам шоу «Купите это немедленно» делать необычные подарки из нового материала — рыбьей кожи, предварительно очищенной с помощью специальных химических реагентов.

Запатентованная обработка отходов от лосося и кеты позволяет сделать кожу прочной, тянущейся, придать нужный цвет. Она совсем не пахнет рыбой и может заменить кожу крокодила или змеи для производства сумочек и кошельков.

Зрители единодушно проголосовали за такую идею. Инвесторы также положительно оценили разработку новосибирца. В итоге он выбрал инвестора, который предложил 2 миллиона рублей.