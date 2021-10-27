НАВЕРХ

Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim

Источник:
Sibnet.ru
330 0

Бронзовый призер чемпионата мира по карате Дарья Тулякова снялась для ноябрьского номера популярного мужского журнала Maxim — фотографии опубликованы в Instagram издания.

«Дарья Тулякова сразила нас наповал. Хорошо, что хоть не придушила черным поясом (хотя мы были бы не против)», — говорится в анонсе фотосессии на сайте журнала.

21-летняя Тулякова —– уроженка подмосковного Клина, бронзовый призер чемпионата мира и многократный призер международных соревнований высокого уровня, в частности, этапов Премьер-лиги — аналога Кубка мира в других видах спорта. Девушка входит в основной состав сборной России в группе ката (имитация боя с воображаемым противником).

Дарья активно ведет страницу в Instagram, где у нее более 55 тысяч подписчиков.

Еще по теме
Дина Аверина добавила 15-ю медаль ЧМ в копилку
Дина Аверина стала 14-кратной чемпионкой мира
Омский силач сразится с девятью соперниками в Техасе
ЧМ по художественной гимнастике не покажут в России
смотреть все
Спорт #Летние виды #Девушка дня #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Двукратную олимпийскую чемпионку Егорян тайно уволили
20.10.2021 11:24
info.sibnet.ru
Пользователи Twitter поддержали Загитову в скандале с журналистом
11.10.2021 17:19
info.sibnet.ru
Кабаева написала письмо с претензиями в FIG
05.10.2021 16:57
info.sibnet.ru
Слова гимнаста о подаренных Авериным BMW вызвали скандал
04.10.2021 17:51
Девушка дня
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
info.sibnet.ru
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль предостерег президента Украины
Невозможность бессмертия Путина посчитали проблемой россиян
Приставы взыщут с Навального долги
Депутаты поддержали законопроект о штрафах за выброшенных питомцев
О самом главном
Народные приметы: почему не отмечают 40 лет
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

Uynachalnica

А ну если за вилы кто возьмется, тоже можно на эмоции списать или как?

ifhbrjd

Где гарантии, что он так только думает, а не действует?

cre

Что-то после подобных "заявлений" желание вакцинироваться пропадает ещё больше.

Denis CENTR

КРАСАВА! Отстоял свое доброе имя
Sibnet.Ru