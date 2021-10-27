Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim

Бронзовый призер чемпионата мира по карате Дарья Тулякова снялась для ноябрьского номера популярного мужского журнала Maxim — фотографии опубликованы в Instagram издания.

«Дарья Тулякова сразила нас наповал. Хорошо, что хоть не придушила черным поясом (хотя мы были бы не против)», — говорится в анонсе фотосессии на сайте журнала.

21-летняя Тулякова —– уроженка подмосковного Клина, бронзовый призер чемпионата мира и многократный призер международных соревнований высокого уровня, в частности, этапов Премьер-лиги — аналога Кубка мира в других видах спорта. Девушка входит в основной состав сборной России в группе ката (имитация боя с воображаемым противником).

Дарья активно ведет страницу в Instagram, где у нее более 55 тысяч подписчиков.