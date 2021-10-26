Банки запустят рублевые переводы за рубеж по номеру телефона

Кредитные организации упростят денежные переводы в страны СНГ — они массово внедряют функцию перечисления средств по номеру телефона за границу.
До недавнего времени опция перевода денег за рубеж по номеру телефона была доступна только для клиентов «Сбера». Однако теперь о запуске функции объявил «Тинькофф», в 2022 года она заработает в банках «Юнистрим», МКБ и «Дом.рф», пишут «Известия».
Так, в «Тинькофф» лимит за одну операцию составляет не более 150 тысяч рублей, а в месяц — не более 1,5 миллионов рублей. За услугу кредитная организация взимает комиссию в размере 1,5% от суммы перечислений, но минимум 30 рублей.
Пока опция доступна только для отправки денег в Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Что касается «Сбера», то там перечисления осуществляются в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Молдавию, Таджикистан и Узбекистан.
При этом в перспективе функция станет доступна для клиентов любых российских банков — Банк России уже разрабатывает собственный аналогичный сервис на базе Системы быстрых платежей, который объединит все кредитные учреждения.
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