Томич подарил 125 людям доли в 11-метровом доме

Суд в Томске признал недействительными 125 договоров дарения, которые местный житель заключил, чтобы фиктивно прописывать других в 11-метровом доме.

«На протяжении нескольких лет собственник деревянного дома общей площадью 11,8 квадратного метра заключил со 125 гражданами РФ и иностранными гражданами договоры дарения долей в праве собственности на указанное жилое помещения. Указанные сделки совершались исключительно с целью предоставления этим лицам возможности регистрации по месту жительства», — сообщила прокуратура Томской области.

Прокурор указал, что данные договоры — это мнимые сделки, так как в результате их каждый человек приобрел право на площадь, равную 1 квадратному сантиметру.

Ответчики обжаловали решения суда, указав, что минимальный размер доли в праве собственности на жилое помещение не установлен, препятствий для проживания нет. Прокуроры нашли контраргументы.

«В частности, отметили, что деревянное строение находится в заброшенном состоянии, в нем отсутствует отопление, водоснабжение, какие-либо иные коммуникации. Фактически в доме никто не проживает. Более того, наличие в собственности мизерной доли исключает одновременное проживание их в названном строении», — говорится в сообщении ведомства.

Согласившись, судебная коллегия по гражданским делам Томского областного суда оставила решения суда первой инстанции без изменения.