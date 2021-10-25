АвтоВАЗ введет обязательные для покупки аксессуары

Автомобили Lada с 15 ноября начнут оснащаться стандартным набором аксессуаров, от которого клиенту будет нельзя отказаться, АвтоВАЗ принял такое решение на фоне резкого подорожания моделей с начала года.

Доплата за дополнительное оборудование составит порядка 20-30 тысяч рублей, аксессуары на автомобиль будут устанавливаться непосредственно в дилерских центрах Lada, передает «Лада.Онлайн».

Отмечается, что составы комплектов аксессуаров будут примерно одинаковыми. К примеру, для Lada Vesta в набор входят поддон в нишу запасного колеса, защита картера, ковры салона, ковер в багажник, комплект амортизаторов капота, комплект дефлекторов дверей, дефлектор лобового стекла, защитная сетка радиатора.

Минимальный набор аксессуаров стоимостью около 8 тысяч рублей предусмотрен для Lada Niva Legend — в него входят салонные и багажный коврики, комплект дефлекторов дверей. На обновленном официальном сайте Lada в прайс-листах будут отображаться цены с учетом надбавки за аксессуары.