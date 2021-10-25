Участвующую в «Дакаре» Lada Niva показали в Европе

Состоялась европейская презентация Niva Red Legend Team, частной команды из Швейцарии, которая выступит на ралли Dakar-2022 на внедорожнике Lada Niva 1984 года выпуска в классическом зачете, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Внедорожник ВАЗ-2121 предстал перед гостями в фирменной оклейке, разработанной совместно с брендом Lada, который является официальным партнером команды. Были представлены дизайн экипировки команды и планируемый стартовый номер.

В качестве стартового номера команда подала заявку на цифру «763», автомобильный индекс Самарской области, в честь места происхождения легендарного автомобиля.

Выступать в новой категории Dakar Classic, созданной специально для автомобилей, участвовавших в соревновании до 2000 года, будут фанаты модели Niva из Швейцарии: пилот Марио Якобер и штурман Сладан Мильич.

«Мы очень гордимся тем, что будем принимать участие в ралли Dakar Classic на культовом внедорожнике Lada Niva T1, который мы подготовили самостоятельно. От момента идеи принять участие в ралли до сегодняшней презентации прошло меньше года, и мы уже преодолели огромный путь», — сказал Якобер.