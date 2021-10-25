Шойгу рассказал о странном обогревателе в палатке у Путина

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о странном обогревателе в палатке у президента России Владимир Путину во время их отдыха в сибирской тайге.

«Сам впервые увидел такой обогреватель. Полотно такое, но на нем нарисован камин. И мне это напомнило Буратино: помните, очаг там, где золотой ключик, и эта волшебная дверь и все остальные вещи», — сказал Шойгу в эфире телеканала «Россия 1».

Обогреватель вызвал у него «живой и неподдельный веселый интерес». «Потому что мы никогда такого не видели, а тут вдруг. Хотя можно было бы, конечно, без всего этого. Но в любом случае спасибо ребятам, которые готовили эту экспедицию, позаботились о том, чтобы действительно было тепло», — поблагодарил глава Минобороны.

Шойгу ответил на вопрос: как ему удается из года в год зазывать президента в тайгу. «Тут еще надо разобраться, кто кого тянет», — ответил он.

Министр рассказал, как они собирались на отдых. Он показал Путину журнал о природе, в котором иностранный путешественник рассказывает об удивительных российских местах. Глава государства спросил: «Ну вот почему он сумел?» «И мы буквально на следующий год были в этом самом месте», — пояснил Шойгу.