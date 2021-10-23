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Космический корабль впервые протаранит астероид

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: NASA/Johns Hopkins APL

NASA впервые запустит космический аппарат, который затем столкнется с астероидом для того, чтобы изменить его траекторию.

Миссия DART стартует 23 ноября, мишенью станет двойной астероид под названием Дидимос. Он представляет собой два небесных объекта в непосредственной близости друг от друга. Один достигает в диаметре 780 метров, а второй — 160 метров.

Аппарат запустят на ракете SpaceX Falcon 9 с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии, чтобы приблизиться к астероиду, ему потребуется около года. Таран состоится осенью 2022 года, космический корабль врежется в небесное тело со скоростью более 24 тысяч километров в час.

Столкновение спутника и астероида даст возможность оценить, насколько работоспособна теория стратегии планетарной защиты. Так, столкновение Земли и астероида диаметром около 300 метров в диаметре по ущербу может быть равно взрыву атомной бомбы.

По замыслу ученых, в ходе эксперимента курс астероида будет скорректирован, а его скорость незначительно уменьшится. Последствия тарана зафиксируют с помощью спутника Light Italian Cubesat Итальянского космического агентства.

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