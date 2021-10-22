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Льготную ипотеку распространили на частные дома

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Россияне смогут взять льготную ипотеку на строительство частного дома, сообщается в Telegram-канале правительства. Программу ипотеки расширили и продлили до 1 июля 2022 года, она позволяет приобрести квартиру у застройщика по ставке не выше 7% годовых.

«Такие условия будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства. Ими сможет воспользоваться немало людей, которые хотят жить в собственном доме», — подчеркнул премьер Михаил Мишустин.

По его словам, правительство также скорректировало программу льготной ипотеки для жителей Дальневосточного федерального округа, теперь она распространяется не только на покупку жилья в новостройках, но и на вторичном рынке в моногородах.

Программа льготной ипотеки была запущена в 2020 году в качестве меры поддержки спроса на жилье и повышения его доступности на фоне пандемии. В начале июня правительство продлило ее на год с повышением ставки на 0,5 процентного пункта — до 7%.

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