Российские телеканалы проигнорировали ЧМ по гимнастике

Ни один российский телеканал не стал показывать чемпионат мира по спортивной гимнастике, проходящий в Китакюсю (Японию) — это вызвало бурю негодования у болельщиков и спортивных журналистов особенно на фоне победы Ангелины Мельниковой в многоборье.

Мельникова в четверг завоевала золото на чемпионате мира, прервав длительную победную серию США. До этого выигрывала Алия Мустафина в 2010 году. Еще одна россиянка Владислава Уразова стала четвертой.

Российские телеканалы не стали покупать права на трансляцию чемпионата мира, даже федеральный «Матч ТВ», который во время состязания Мельниковой с американками показал боевик «Кулак ярости».

«Как такое возможно после того, как на Олимпиаде в Токио наши гимнасты заставили всю страну плакать от счастья, выиграв два золота в командном многоборье?!» — возмутился корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

«Любители гимнастики несколько дней отказывались верить в происходящее, но в итоге все же были вынуждены судорожно обмениваться ссылками на эфиры из Японии. Параллельно, пока Мельникова начинала борьбу в финале, на федеральном спортивном канале шел фильм "Кулак ярости". Видимо, под дых российскому спорту», — поддержал его шеф-редактор РИА Новости Спорт Александр Бокулев.

«У нас показывают некоторые виды спорта без конца, где, в общем-то, и смотреть нечего. А виды спорта, где российские спортсмены лидируют, ту же спортивную гимнастику, почему-то не считают нужным показывать. Это особая тема, и я не знаю, кто этим должен заниматься. Это просто безобразие», — прокомментировала ситуацию ТАСС старший тренер сборной Валентина Родионенко.