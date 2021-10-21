Наркоман в Новосибирске пойдет под суд за 48 ножевых своей девушке

Молодой человек в Новосибирске предстанет перед судом за убийство девушки, которой было нанесено 48 ножевых ранений. Вероятный убийца находился под воздействием наркотиков, сообщило СУ СКР по Новосибирской области.

Преступление произошло в марте в новостройке на улице Кошурникова, где в одной из квартир жили вместе 19-летний парень и 17-летняя девушка.

«Фигурант по делу, употребив наркотическое средство и зная, что у потерпевшей при себе имеются дорогостоящие технические средства (телефон и ноутбук), из корыстных побуждений, взял на кухне нож и нанес им девушке не менее 48 ударов в шею и голову, а также причинил ей множественные телесные повреждения тупым предметом, используемым в качестве оружия», — говорится в сообщении.

Девушка умерла на месте. Парень забрал у нее 300 рублей, телефон, ноутбук, сдал технику в ломбард и уехал в Кемерово, где его задержали.

Фигурант дела признал вину частично. За убийство с особой жестокостью ему грозит срок вплоть до пожизненного.