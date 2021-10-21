ВМФ России получит первую серийную подлодку типа «Лада»

Первая серийная дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 (шифр «Лада») «Кронштадт» войдет в состав российского флота, сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

«Передача первой серийной «Лады» — подлодки проекта 677 «Кронштадт» — планируется на 2022 год», — сказал ТАСС источник.

Подводные лодки проекта 677 типа «Лада» относят к четвертому поколению дизель-электрических субмарин. Благодаря применению новых решений в конструкции корпуса, особого покрытия и новейшей радиоэлектроники они обладают непревзойденной скрытностью, минимальной шумностью по сравнению с подлодками третьего поколения.

Надводное водоизмещение субмарин 677 проекта составляет примерно 1,75 тысячи тонн. Под водой они могут развивать скорость до 21 узла. Вооружены «Лады», в частности, ракетными комплексами «Калибр-ПЛ». Экипаж насчитывает 35 человек.

Головная дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург» находилась в опытной эксплуатации с мая 2010 года. Еще две лодки этого проекта «Кронштадт» и «Великие Луки» были законтрактованы на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Сроки передачи субмарин неоднократно переносились.