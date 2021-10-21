НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВМФ России получит первую серийную подлодку типа «Лада»

Источник:
ТАСС
244 0
Фото: One half 3544

Первая серийная дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 (шифр «Лада») «Кронштадт» войдет в состав российского флота, сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

«Передача первой серийной «Лады» — подлодки проекта 677 «Кронштадт» — планируется на 2022 год», — сказал ТАСС источник.

Подводные лодки проекта 677 типа «Лада» относят к четвертому поколению дизель-электрических субмарин. Благодаря применению новых решений в конструкции корпуса, особого покрытия и новейшей радиоэлектроники они обладают непревзойденной скрытностью, минимальной шумностью по сравнению с подлодками третьего поколения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТрагедия К-219:  советские моряки спасли США от «Чернобыля»

Надводное водоизмещение субмарин 677 проекта составляет примерно 1,75 тысячи тонн. Под водой они могут развивать скорость до 21 узла. Вооружены «Лады», в частности, ракетными комплексами «Калибр-ПЛ». Экипаж насчитывает 35 человек.

Головная дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург» находилась в опытной эксплуатации с мая 2010 года. Еще две лодки этого проекта «Кронштадт» и «Великие Луки» были законтрактованы на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Сроки передачи субмарин неоднократно переносились.

Еще по теме
МВД России приняло на вооружение новый пистолет
Новая ракета «Бала» достанет цели на дальности в 500 километров
Истребитель Су-24 проедет по Новосибирску ночью
Корабельную ракету «Оникс» научили уничтожать наземные цели
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Шолбан Кара-оол развеял домыслы о стройке на берегу Енисея
Охранник новосибирской «Пятерочки» ударил ребенка, выбиравшего товар
Росатом развернул систему «Умный город» в Кызыле
Жительнице Алтая отказали в пособии из-за 14-месячной беременности
Самое популярное
Дина Гарипова выступила на слепых прослушиваниях «Голоса»
Авербух подпрыгнул от выступления Милохина в «Ледниковом периоде»
Определились номинанты на вылет в «Ледниковом периоде»
Российская команда поборется за финал главного турнира Dota 2
Обсуждение (0)
О самом главном
Хэллоуин в 2021 году: пора скупать маски и тыквы?
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Тролли и деревенские привычки: откуда негатив в соцсетях?
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
41
Эстония пригрозила Санкт-Петербургу «голубым копьем»
25
День отца: как меняются российские папы?
22
Путин предложил выплату в миллион жителям Дальнего Востока
22
Киев отказался учитывать мнение России о вступлении в НАТО
17
Подростки «отдохнули» у вечного огня в Новосибирске
Sibnet.Ru