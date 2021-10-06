Трагедия К-219: как советские моряки спасли США от второго Чернобыля

Ровно 35 лет назад, 6 октября 1986 у берегов США в Атлантике после взрыва на борту затонула советская подлодка К-219. Подводники трое суток боролись за живучесть корабля. Некоторым из них пришлось заплатить жизнью, чтобы ЧП не переросло в глобальную катастрофу. На субмарине было два атомных ректора и 15 ракет с ядерными боеголовками...

На лодке бушевал пожар. Командир К-219 капитан 2-го ранга Игорь Британов отдал приказ глушить реакторы. Один остановился автоматически. Второй реактор дистанционно заглушить не удалось — пропало электричество. Температура в его активной зоне росла. Мог произойти взрыв с непредсказуемыми последствиями.

Выход был один: пробираться в реакторный отсек и вручную опускать компенсирующие решетки, чтобы заглушить ректор. Старший лейтенант Николай Беликов и матрос Сергей Преминин облачились в спецкостюмы, которые никак не могли защитить их ни от зашкаливающей радиации, ни от температуры в 70 градусов.

Терпящая бедствие в Атлантике советская атомная подводная лодка К-219 Фото : Wikimedia

Работали моряки по очереди. Беликов после очередной вылазки потерял сознание. Опускать последнюю решетку пошел Преминин. Он все-таки сумел заглушить реактор. Но в этот момент от пожара лопнули магистрали со сжатым воздухом. В реакторном отсеке резко выросло давление, которое заклинило переборочный люк. Матрос оказался заблокированным. Команда не сумела его спасти.

Последний поход

Лодка К-219, построенная в 1971 году по проекту 667АУ «Налим», к 1986 году уже морально устарела. Она была вооружена баллистическими ракетами Р-25У, имеющими один большой недостаток — малую дальность (до 3 тысяч километров).

#Аналитика Удар из глубины: у кого субмарин больше?

Иными словами, чтобы взять Америку на прицел, К-219 пришлось пробираться к самим берегам США. Сделать это можно сохраняя максимальную скрытность. НАТО выстроило в Атлантике мощную противолодочную оборону, включающая систему подводных гидроакустических буев SOSUS, патрульную авиацию, сторожевые корабли.

Лодке удалось бы незаметно выйти в район боевой службы, но 3 октября в 600 милях от Бермудских островов подвела техника. Под водой разгерметизировались баки одной из ракет. Образовалась взрывоопасная смесь из компонентов топлива. Произошел мощный взрыв. Он разрушил ракетную шахту вместе ракетой и участок прочного корпуса подводной лодки.

Через пробоину хлынула вода. Из-за этого корабль аварийно ушел на глубину в 300 метров — практически максимальный уровень погружения. Субмарину заполнили ядовитые пары окислителя ракетного топлива. Погибли капитан третьего ранга Александр Петрачков, матросы Николай Смаглюк и Игорь Харченко.

Борьба за живучесть

Ни о каком дальнейшем выполнении боевой задачи речи больше идти не могло. Командир дал команду: «Экстренное всплытие». Лодка раскрыла себя. Через некоторое время к ней подошли буксир «Powhatan» и атомная субмарина «Augusta» ВМС США. Экипаж, разумеется, отказался от помощи — К-219 была «набита» секретами.

Подоспели и советские гражданские суда «Красногвардейск» и «Анатолий Васильев». После того как команда героическими усилиями сумела заглушить реакторы и снять угрозу атомной катастрофы, большая ее часть перешла на них. На борту осталась аварийная партия и командир Британов.

В течение трех суток аварийные партии, сменяя друг друга, боролись с водой и огнем, пытаясь сохранить плавучесть лодки. Из Калининграда вылетели два стратегических бомбардировщика Ту-95. Они сбросили для команды контейнеры с запасными частями и оборудованием.

Советская атомная подводная лодка К-219 с разрушенной взрывом ракетной шахтой Фото : Wikimedia

Все это время вокруг терпящего бедствия корабля кружили американские самолеты и совсем неподалеку дрейфовала американская субмарина. Для силовой защиты с Кубы в район бедствия регулярно вылетали советские истребители, туда на «всех парах» шла ударная группа во главе с ракетным крейсером «Киров».

По первоначальному плану, «Красногвардейск» должен был взять экипаж на борт, а саму лодку — на буксир. На нее для этого завели буксирный трос. В ночь на 6 октября трос лопнул. Объем воды, поступившей в корпус, перешел критическую отметку.

Утром 6 октября К-219 затонула. Она ушла на глубину в 5 тысяч метров. Командир перешел на спасательный плот лишь после того, как рубка лодки сравнялась с водой.

Эпилог

В июле 1987 года матроса Преминина посмертно наградили орденом Красной Звезды. В 1997 году он был удостоен звания Героя России. В честь него назвали улицы в Красавине, Великом Устюге и Вологде.

Командир К-219 Игорь Британов был уволен с воинской службы по статье «служебное несоответствие». В отношении его возбудили уголовное дело, которое затем прекратили в связи с «полным раскаянием обвиняемого».

В 1997 году по мотивам этих событий кинокомпания Warner Brothers сняла фильм «Враждебные воды». Британова пригласили принять в нем участие в качестве консультанта. Но картина ему не понравилась. Он подал в суд на авторов и, как говорят, отсудил у них несколько десятков тысяч долларов.