Ученые нашли прародину современных лошадей

Современные лошади появились на территории современного Волго-Донского региона России, сообщает пресс-служба Российского научного фонда.

«Исследование доказало, что лошадь в современном виде впервые появилась около 2,2 тысячи лет до нашей эры в Волго-Донском регионе России, а затем за несколько веков "завоевала" Азию и Европу», — сказано в сообщении.

Популярность этих лошадей во многом обусловлена не скотоводством, а распространением верховой ездой в эпоху бронзового века, о чем свидетельствует сопоставление полученных результатов с археологическими находками, рассказал ТАСС сотрудник Института истории материальной культуры РАН Владимира Питулько.

По мнению ученых, приручение лошадей кардинально изменило жизнь древнего человека. Благодаря ей они смогли эффективнее передвигаться, вести хозяйство и покорять новые земли. Но наука долгие годы не могла дать ответ, когда и где появились современные лошади

В новой работе 162 ученых со всего мира расшифровали геномы 273 животных, живших в Евразии между 50 000 и 200 годами до нашей эры, и сравнила их с ДНК современных непарнокопытных.

Исследователи выяснили, что Евразию населяли различные породы лошадей, но примерно между 2 тысячами и 2,2 тысячью годами до нашей эры произошла революция. В Понто-Каспийской степи, простирающейся от Черного моря до Урала, появился вид домашних лошадей. Это вид вытеснив все прочие и распространился по Евразии.