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Два человека погибли на подледной рыбалке под Иркутском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Иркутской области

Двое мужчин погибли во время подледной рыбалки в Иркутском районе, их пытался спасти прохожий, но сам чуть не утонул, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Два человека погибли на карьере в районе улицы Загоскина в поселке Хомутово (Западном) Иркутского района во вторник во второй половине дня. 49-летний и 54-летний жители деревни Куда приехали на рыбалку и провалились под лед при бурении лунки. Мужчины начали звать на помощь.

«Крики тонущих услышала супружеская пара, находившаяся от них через дорогу на другом карьере в надувной лодке. Мужчина бросился на помощь и попытался собственными силами спасти рыбаков. Но те, потеряв сознание от переохлаждения, утонули», — говорится в сообщении.

Ослабевать в ледяной воде начал и сам «спасатель». Его жена и прохожий подтащили лодку к карьеру, спустили ее на воду, мужчина зацепился за нее и таким образом спасся.

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