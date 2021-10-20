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Ущерб от преступлений в России оценили в 345 млрд рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Ущерб от преступлений в России с начала 2021 года превысил 345 миллиардов рублей, следует из статистических данных МВД, опубликованных на сайте ведомства.

«Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 345,7 миллиарда рублей, что на 11,9% меньше аналогичного показателя прошлого года», — говорится в документе.

Основная часть (более 88%) преступлений приходится на города и поселки городского типа. За указанный период погибли 17,7 тысячи человек, 24,7 тысячи пострадали.

На сельскую местность приходится 37,5% погибших (6,7 тысячи человек), на города и поселки городского типа — 68% от общего числа людей, здоровью которых причинили тяжкий вред (16,8 тысячи человек).

Почти каждое четвертое преступление, как отметили в МВД, было совершено в пьяном виде, 59,4% преступников были рецидивистами, а к каждому 35-му преступлению оказались причастны несовершеннолетние.

Организованные преступные группы или преступные сообщества в 2021 году совершили 18,1 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений, что на четверть больше, чем в прошлом году, а их удельный вес в общем числе расследованных преступлений увеличился с 8,6 до 10%.

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